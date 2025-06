De Minaur subito fuori al Queen's, cambia l'avversario di Alcaraz

Crisi De Minaur? Dopo Montecarlo poche soddisfazioni

De Minaur non ha mantenuto le aspettative e a sorpresa ha abbandonato subito il palcoscenico del Queen's. Risultato mai in discussione, con Lehecka che non ha dovuto fronteggiare neanche una palla break. Il ceco è un giocatore valido ma non è uno specialista dell'erba, per cui questa netta sconfitta certifica il momento di appannamento dell'australiano, che al Roland Garros era stato eliminato al secondo turno dal kazako Alexander Bublik, facendosi rimontare due set di vantaggio, mentre non si è spinto oltre gli ottavi di finale nei due master 1000 precedenti di Madrid e Roma, dove ha perso rispettivamente contro Lorenzo Musetti e Tommy Paul.

L'ultimo bel risultato è stata la semifinale di Montecarlo, in cui è stato sconfitto al tie-break del terzo set da Musetti. Per il numero 12 al mondo si complica la situazione nella race, la classifica che tiene conto dei punti ottenuti nell'anno solare 2025: alle sue spalle scalpitano soprattutto Ben Shelton, Holger Rune, Jakub Mensik e Francisco Cerundolo, tutti a pochissimi punti di distacco e con la concreta possibilità di sorpasso già in questa settimana (i primi 3 sono impegnati anche loro al Queen's, l'argentino invece sta giocando il torneo tedesco di Halle, dove c'è Jannik Sinner).