Sinner, prima il gesto misterioso poi risposta netta: "Non è facile, ci vuole tempo”. E su Bublik...

Sinner: "Primi incontri mai semplici"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Hanfmann è un ottimo giocatore da fondocampo. Ha un ottimo servizio e fargli un break è molto difficile su questa superficie.Il primo set è stato quasi deciso al tiebreak, finché negli ultimi momenti tutto è diventato un po' folle, poteva succedere di tutto. Per molti di noi è la prima partita dell'anno sull'erba e i primi incontri non sono mai facili. Quindi vediamo cosa succederà al prossimo turno. Sono molto contento. Penso che domani avrò un giorno di riposo, il che è positivo, perché il corpo si sente diverso su questi campi. Vediamo come reagirò".

È veloce adattarsi all'erba?

"No. Ci vuole tempo. Non puoi allenarti per la partita vera e propria, quindi sono contento di avere almeno un altro incontro prima di Wimbledon, il che per me è molto importante. Poi vedremo".