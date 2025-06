Cahill svela cosa è successo negli spogliatoi dopo Sinner-Alcaraz. Poi il retroscena sull'addio...

Il rapporto con Sinner

"Mi sto divertendo molto a lavorare con lui, e anche il mio ruolo si instaura alla perfezione con il primo allenatore, che è Simone Vagnozzi. Noi parliamo di tutto, questioni tecniche, emotive, di cui mi occupo soprattutto io, come è successo ora dopo la finale del Roland Garros. Sarà ancora più importante per me essere con lui, è il motivo principale per cui sono ad Halle", ha continuato Cahill, "penso che lui sappia già il messaggio che voglio trasmettergli, è sempre alla ricerca di modi diversi per fare sempre meglio, per migliorarsi. Un nuovo allenatore non gli farebbe male, quindi il piano rimane quello di salutarci alla fine dell'anno". Sulla personalità di Jannik, ha aggiunto: "Una delle cose più belle di Jannik è che ci sorprende sempre, non solo con il suo livello, ma anche con la sua maturità e il modo in cui affronta le cose, ormai è una cosa normale per noi. Quando siamo arrivati al Roland Garros, dopo il grande torneo che aveva giocato a Roma, le aspettative dentro al nostro team erano alte, perché sapevamo che avrebbe avuto bisogno di un piccolo aiuto dal sorteggio ma che una volta superati i primi turni poteva succedere di tutto. Noi sappiamo a che livello è capace di giocare, ma arrivare a quel livello nella finale è straordinario. Continua a stupirci”.