Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il tennis in tempo reale

HALLE (Germania) - Dopo Parigi per Jannik Sinner c'è Alexander Bublik anche nell'Atp di Halle. Non una sfida qualsiasi visto che proprio sull'erba tedesca è arrivato l'unico successo nei precedenti tra i due a favore del kazako. Nel 2023, infatti, Bublik riuscì a passare il turno contro uno Jannik costretto al forfait per un problema alla coscia sinsitra nel secondo set. E non solo, nel secodno turno di questa edizione andrà in scena anche la sfida tra gli ultimi due campioni all'Atp 500 di Halle: in palio un posto per i quarti di finale. Sarà inoltre il remake del match dello scorso 4 giugno al Roland Garros, vinto da Sinner in tre set nei quarti di finale. L'azzurro e il kazako si ritrovano adesso sull'erba dove all'esordio hanno rispettivamente superato Hanfmann e Muller nel primo turno. Un test importante per il numero 1 del mondo che sta cercando la confidenza migliore con l'erba in vista dei prossimi impegni e soprattutto del prossimo Slam a Wimbledon.