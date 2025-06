Sinner, la differenza fra i tifosi di Halle e i cafoni del Roland Garros

Al contrario dell'indecente corrida contro il N.1 del mondo e pro Alcaraz che aveva costellato la finale del Roland Garros, nel torneo tedesco solo rispetto e applausi per l'azzurro e per Hanfmann che pure giocava in casa. E il divertente siparietto 'Let's go Jannik, anzi Yannick' ne è stato l'emblema