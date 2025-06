“Senza gioco”: Djokovic brutale su Sinner, il retroscena che ha fatto svoltare Jannik

" Eravamo dannatamente orgogliosi di lui, a prescindere dal fatto che avesse vinto o perso quella partita . Ovviamente volevamo che la vincesse, eravamo dispiaciuti, ma quando mandi un giocatore in campo, l'unica cosa che chiedi è che dia tutto quello che hai. Questo è tutto ciò che conta per un allenatore, e lui ci ha dato molto di più. Quindi, quando guardi una partita di tennis, il modo in cui è stata giocata, quanto è stata bella, quanto bene hanno gareggiato quei due ragazzi, senza pause per andare in bagno, niente fisioterapisti, niente allenatori, niente lamentele, solo cinque ore e mezza di tennis brillante, tennis professionale e grande rispetto tra i due giocatori, non si può chiedere di meglio". Parole bellissime quelle di Cahill, su uno dei match più spettacolari ed equilibrati degli ultimi anni. Lo statunitense ha poi continuato elogiando l'avversario di Jannik: "A prescindere dal risultato, mi tolgo il cappello davanti a Carlos . Ma che ci crediate o no, ora che guardo Jannik dopo quella partita nella finale del Roland Garros nutro ancora più rispetto per lui di quanto ne avessi prima, ed è difficile dirlo perché lo conosco molto bene. Quindi, per me, quella è stata la lezione più importante da quella finale del Roland Garros ".

L'aneddoto con Djokovic

"Jannik colpisce benissimo la palla, ma non c’è variazione. Pochi cambi di traiettoria, nessuna altezza sopra la rete, non viene a rete, non cerca di portarmi dentro il campo. So che risponde bene, ma non è aggressivo sulla risposta. Non attacca il mio servizio, non fa male". Queste le parole che Djokovic disse a Cahill riguardo Sinner: un giudizio severo che funse da sprone per allenarsi e migliorare, dando il via all'incredibile ascesa del fuoriclasse altoatesino, da oltre un anno al comando del ranking Atp. Il tecnico dell'azzurro prosegue poi il racconto: "Sinner aveva vinto i primi due, ma poi Novak tornò indietro e prese il sopravvento, esattamente come fa lui: si abitua alla palla, alla traiettoria, al ritmo, e poi, come sempre, non sbaglia più e vince gli ultimi tre set in maniera piuttosto netta. Per questo ero tanto interessato al suo parere. Non ci ha detto nulla che non avessimo già visto e che non sapevamo, ma quando lo abbiamo raccontato a Jannik dicendogli che veniva da Novak, l’effetto è stato completamente diverso, e lui ci ha risposto che era pronto a cambiare".