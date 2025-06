Sinner fuori da Halle, succede l’inaspettato: Bublik in serata di grazia

HALLE (Germania) - Jannik Sinner abdica ad Halle! Il numero 1 al mondo esce sconfitto dalla battaglia contro Alexander Bublik che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 , 6-3 , 6-4 in due ore di partita. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 una partita dove il kazako ha dato filo da torcere all'azzurro. Il numero 1 al mondo vince in scioltezza il 1° set ma nel 2° Bublik cambia marcia giocando più aggressivo e uscendo prima dallo scambio piegando la resistenza di Jannik per portare il match al 3° set. Battaglia vera perché Bublik ha trovato la chiave per fare male a Sinner riuscendo anche ad innervosirlo, Jannik commette diversi errori gratuiti inusuali faticando a tenere il servizio. Al 7° gioco cede la battuta a 30 con Bublik che piazza un bel passante incrociato di dritto su uno schiaffo al volo dell'azzurro. A fine match 30 vincenti e 25 errori non forzati con 1/9 sulle palle break. Era dalla primavera del 2023 che Sinne non perdeva due partite delle ultime 3 giocate.

Game Set & Match Bublik!

Il kazako non trema e a 15 manda i titoli di coda eliminando il campione in carica.

Terzo set: Sinner rimane in scia sotto 5-4

Nuovo turno di battuta difficile per Jannik che da 30-0 si fa recuperare sul 30-30, con la prima vincente si porta 40-30 e con la seconda al corpo chiude.

Terzo set: Bublik 5-3

Bublik sale a 15 ace portandosi 40-0 ma non chiude e Sinner porta il game ai vantaggi con un gran reucpero su palla corta. Spalle al muro il kazako sforna una prima vincente ed una seconda vincente per confermare il break.

Terzo set: Bublik 4-3 BREAK!

Bublik tiene ancora il servizio a 30 grazie anche ad un errore non forzato di Sinner sul 30-30 in uno scmabio dove l'italiano aveva le redini. SUl 40-30 battuta da sotto che porta poi al passante vincente. Jannik non riesce più a tenere il servizio comodamente e anche al 7° gioco deve fronteggiare una palla break sul 30-40: schiaffo al volo ma Bublik lo intercetta e risponde con un gtan passanete che vale il break!

Terzo set: Sinner 3-2

Bublik vince di forza il suo turno di battuta (a 30) e Sinner nuovamente deve affrontare una palla breal (30-40) dopo le'nnesimo rovescio lungolinea vincente del kazako: dritto in contropiede per annullarla e poi ai vantaggi ha la meglio chiudendo con un dritto lungolinea vincente in corsa per il 2-1

Terzo set: Sinner 2-1 con 2 palle break non convertite

Primo turno di servizio non semplice per Sinner che sul 15-30 vede la risposta di rovescio di Bublik uscire di un non nulla. Passato il pericolo del 15-40 Arrivato le prime vincenti per l'1-0. Dopo il momento magico torna a soffrire Bublik 30-40 sul suo servizio: annualla la palla break ma ne deve fronteggiare una seconda ai vantaggi dove Jannik però non ne approfitta affosando il dritto in rete in uno scambio lungo. Il kazako tiene il servizio e Sinner suda nuovamente nel suo turno trovandosi 30-40 ma ai vantaggi si salva.