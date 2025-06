Sinner e Bocelli, arriva il feat inatteso: l'annuncio sorprende tutti!

Il rapporto che dura da tempo

La collaborazione tra il tenore e Jannik Sinner in 'Polvere e Gloria' non nasce dal nulla. I due, infatti, condividono un legame che si è rafforzato nel tempo, alimentato da reciproca stima e da diverse occasioni d’incontro. Tra i momenti simbolici di questo rapporto, anche quello avvenuto a maggio dello scorso anno, quando il tennista partecipò a una serata evento al Teatro del Silenzio di Lajatico, organizzata per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. La presenza del tennista fu molto apprezzata e sottolineò il rispetto e la stima nutrita nei confronti del Maestro. Anche i figli dell'artista sono stati protagonisti di momenti importanti accanto al campione di tennis. Virginia Bocelli si è esibita all’Inalpi Arena di Torino durante le ATP Finals, intonando prima “You Raise Me Up” e poi l’inno nazionale italiano in occasione della finale tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Nel dicembre scorso, è emersa la notizia di un progetto musicale inedito che coinvolgerebbe Matteo Bocelli. L’idea è quella di far interpretare al figlio del Maestro un brano dedicato proprio a Jannik Sinner, ulteriore conferma dell’ammirazione che la famiglia Bocelli nutre per il giovane campione.