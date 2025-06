"Sono carico, comanda la Raducanu! Ci divertiremo": Alcaraz annuncia la coppia

Gli statunitensi amano lo spettacolo, e non a caso a partire da quest'anno agli US Open si assisterà a una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il doppio misto. Il torneo si svolgerà tutto in due giorni, durante la fase finale delle qualificazioni. Gli incontri si disputeranno al meglio dei tre set, ma si arriverà a 4 game e non a 6: in caso di 4 pari, si giocherà il tie-break a 7, mentre l'eventuale terzo set sarà sostituito da un tie-break a 10. La vera novità riguarda però il criterio per partecipare: ci saranno 16 coppie, la metà delle quali sarà in base al ranking in singolare, l'altra metà consiste in wild card assegnate dagli organizzatori.