Cobolli stana Sinner: "Voglio la verità". E la risposta di Jannik spiazza tutti

"Ciao ragazzi, io sarei anche pronto per la cena, ma prima voglio presentarvi qualcuno che stavate aspettando: Jannik Sinner !". Esordisce così Flavio Cobolli , in un video condiviso sui propri profili social, dove in compagnia del numero 1 al mondo, ha intrattenuto gli appassionati rivolgendo al suo connazionale tre domande dalle risposte tutt'altro che banali. Entrambi gli azzurri sono impegnati al 500 di Halle, dove il numero 24 Atp ha superato in rimonta Joao Fonseca al termine di un lungo ed elettrizzante incontro risolto con lo score 5-7, 7-6(3), 7-6(8). Così anche il 3 volte campione Slam, che all'esordio ha superato Yannick Hanfmann per 7-5, 6-3. Il cammino di entrambi prevede ora le sfide contro Denis Shapovalov per Cobolli e Aleksandr Bublik per Sinner .

Sinner: "Al tennis preferisco sciare"

Queste dunque le tre domande poste da Cobolli all'altoatesino: "Qual è la tua superfice preferita?". "Be', il cemento. È il più semplice per me". "Non per me", replica il n.24 al mondo. E ancora: "Preferisci il tennis o lo sci?". "Amo giocare a tennis, ma in inverno preferisco sciare". "Non mi basta, voglio la verità". "Preferisco sciare". Infine, Cobolli ha domandato: "Il tuo dialetto preferito?", "Visto che sei qui amico mio, devo dire Napoli!", concludono ridendo entrambi i campioni azzurri.