Cobolli non si ferma più, elimina Shapovalov e accede ai quarti di Halle. Sarà derby?

Nessuno fermi Flavio Cobolli. Dopo il successo in rimonta su Joao Fonseca, risolto al tie-break dopo un lungo ed elettrizzante match, l'azzurro si aggiudica al terzo set anche l'incontro con Denis Shapovalov valido per gli ottavi di finale del 500 di Halle. Un successo rimediato con lo score 7-6(2), 4-6, 7-6(5) e che conferma l'ottimo stato di forma del numero 24 Atp, già campione ad Amburgo e prima ancora a Bucarest. Ai quarti, il tabellone riserva la possibilità di un derby con Lorenzo Sonego, qualora quest'ultimo dovesse uscire vincitore dalla gara con Alexander Zverev in programma nel pomeriggio del 19 giugno.