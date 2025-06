Cobolli-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale di Halle

HALLE (Germania) - Flavio Cobolli vuole ancora stupire sull'erba di Halle. Il tennista romano, con la fiducia in crescita sul verde, sta ben impressionando all'Atp 500 tedesco tanto da giocarsi i quarti di finale contro la testa di serie numero 2 ovvero Alexander Zverev. Il tedesco, sconfitto in finale a Stoccarda domenica scorsa dal suo incubo Taylor Fritz, cerca disperatamente di trovare continuità e magari anche un titolo sull'erba. Sacha ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio in rimonta contro Lorenzo Sonego giocando un gran tennis soprattutto nel decisivo tie-break. Cobolli arriva alla partita con la spinta dei sue successi in rimonta contro Fonseca e Shapovaloc, proprio contro il canadese il romano ha dimostrato solidità sia di gioco che mentale come testimonia il break sul 5-4 con Shapovalov che serviva per il match. Zverev parte ovviamente favorito e lo "spavento" vissuto contro Sonego è stato un campanelli d'allarme per il tedesco che non può permettersi passaggi a vuoto, Cobolli da canto suo sarà l'underdog e potrà giocarsi le sue carte.