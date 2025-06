Sinner, l'ammissione dopo il ko. E Bublik: "Due settimane fa era diverso"

HALLE (Germania) - Jannik Sinner non potrà difendere il titolo di Halle: il tennista azzurro è stato sconfitto agli ottavi di finale dal kazako Alexander Bublik. Al termine del match il numero uno al mondo ha spiegatato così la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo set ho giocato un buon tennis, ho avuto le mie chance nel 2° con palle break ma lui ha servito bene e ha giocato molto bene nel break in cui mi ha brekkato. Su erba è un attimo che prendi break, oggi è successo così. Nel 3° set ho avuto una palla abbastanza facile sul rovescio che ho sbagliato, da quel momento lì abbiamo giocato alla pari, ho avuto le mie chance ma oggi non sono riuscito a sfruttarle e quindi è andata così, c'è da accettarlo. Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon, poi abbiamo una settimana per prepararci".