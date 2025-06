HALLE (Germania) - Dopo le eliminazioni di Lorenzo Sonego e Jannik Sinner il tennis italiano ad Halle è ancora in campo con Flavio Cobolli . Il tennista romano si gioca l'accesso alla semifinale del torneo Atp 500 sull'erba contro la testa di serie numero 2 nonché beniamino di casa Alexander Zverev . Entrambi i tennisti arrivano all'appuntamento da due vittorie in rimonta, di resilienza e coraggio: Cobolli ha sconfitto Shapovalov al tie-break del 3° set con il canadese che era andato a servire per match, anche Zverev ha avuto la meglio sul torinese al tie-break sfoggiando il suo miglior tennis.

14:27

Comandano i servizi: 2-2

Terzo turno consecutivo tra entrambi dove neanche le briciole vengono concesse, giusto un 15 da Zverev in quest'ultimo per il 2-2

14:23

Anche Flavio a 0 per il 2-1

Il romano replica al tedesco tenendo la battuta a 0

14:21

Zverev in scioltezza pareggia

Turno di battuta tenuto a 0 per il tedesco

14:18

Flavio parte bene: 1-0

A differenza del primo set questa volta il romano tiene con personalità a 15 la battuta e comanda lui nel 2° set

14:13

Game 1st Set Zverev: 6-4 in 47 minuti

Cobolli ci prova portandosi 0-30 ma Sascha risponde: prima vincente, scambio vinto a rete, prima vincente per il 40-30. Sul Set-Point però il tedesco esagera con il dritto spedendolo in corridoio e quindi vantaggi dove il servizio ancora una volta fa la differenza.

14:07

Ancora con il servizio Cobolli resta nel match: 5-4

Copia incolla degli ultimi game per il romano che sul 30-30 sforna prime ed ace per tenere la battuta. Il set adesso si decide sul servzio di Zverev

14:03

Sascha c'è per il 5-3

Anche il tedesco si trova a fronteggiare la situazione del 30-30 e anche lui come il romano ne esce con il servizio

13:59

Flavio tiene il passo: 4-3

Ancora una volta sul 30-30 è il servizio ad aiutare Cobolli con l'ace del 40-30 e poi con la prima per il 4-3

13:56

Nessun dramma questa volta per Zverev: 4-2

Dopo 6 palle break concesse arriva il primo turno di battuta senza drammi per Sascha che a 0 tiene il servizio.

13:52

Cobolli resta in scia: 3-2

Sul 30-30 due ottime prime per il romano che tiene la battuta e resta in scia a Zverev

13:49

Zverev si salva ancora dallo 0-40 e si porta 3-1!

Ancora una volta Cobolli si esalta sul servizio di Zverev che gioca praticamente fermo ma sbagliando i colpi in accelerazione, nuovo 0-40: annulla la prima con il servizio (15-40), Cobolli sbaglia il rovescio lungo linea (30-40) e poi scambio durissimo da 31 colpi con Zverev stoico in difesa ad avere la meglio con Flavio che sbaglia il diritto anomalo per il 40-40. Servizio, dritto e smach per il vantaggio e poi servizio smash

13:41

Ecco Flavio: 2-1

Il romano va sotto 15-30 ma poi tra prime e ottimi dritti vincenti riesce a tenere il servizio entrando in partita

13:38

Zverev ritorna e chiude il game per il 2-0!

Dopo 3' di assenza Zverev rientra in campo e con altre due prime (quindi 5 consecutive!) conferma il break

13:33

Zverev scappa negli spogliatoi!

Flavio cerca subito il riscatto portandosi 0-40 sul servizio di Zverev reo di un doppio fallo e di due errori gratuti: il tedesco però si attiva con tre prime per andare ai vantaggi...ma poi, di colpo, lascia la racchetta e scappa negli spogliatoi presumibilmente per problemi di stomaco. Il tennista tedesco soffre di diabete di tipo 1 quindi il toilet break potrebbe essetat stato dovuto anche a quello.

13:29

Si comincia! Subito break Zverev: 1-0

Cobolli inizia al servizio la partita ma il tedesco fa subito valere la pesantezza dei suoi colpi arrivando 15-40: Cobolli tira in rete il rovescio ed è subito break per Sascha

13:22

Cobolli contro i Top 10

Un solo successo per Cobolli contro un Top 10 in undici partite arrivatp contro il n. 9 Holger Rune al Masters 1000 di Madrid di quest'anno. Cobolli ha vinto nove delle ultime dieci partite giocate in stagione, perdendo solo contro appunto Zverev al Roland Garros. Oggi insegue la sua quinta semifinale nel circuito (3 vinte, 1 persa).

13:14

Zverev insegue le leggende

Finalista nel 2016 e 2017, semifinalista nel 2023 e 2024, se Zverev dovesse battere Cobolli diventerebbe il quinto giocatore a raggiungere 5 semifinali a Halle dopo Roger Federer (15 - 2002-06, 2008, 2010, 2012-19), Yevgeny Kafelnikov (7 - 1994, 1996-98, 2000-02), Philipp Kohlschreiber (6 - 2007-09, 2011-12, 2014) e Tommy Haas (5 - 2005-06, 2009, 2012-13).

13:06

Medvedev primo semifinalista!

Intanto c'è già il nome del primo semifinalista del torneo di Halle: Daniil Medvedev batte l'americano Alex Michelsen (numero 33 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 25 minuti e adesso il russo aspetta proprio il vincente di Cobolli-Zverev. Per Medvedev semifinale numero 8 in carriera ad Halle

12:58

Fiducia in crescita

Malgrado l'erba non sia una superficie "amica" Flavio sta trovando fiducia: "Sono arrivato qui senza aver giocato mai su questa superficie perché mi sono allenato sul cemento per staccare un po’. Non avevo buone sensazioni, però dal primo giorno ho trovato un buon feeling rispetto all’anno scorso, mi sento migliorato e sono più competitivo. Questo mi dà più fiducia“.

12:45

Gli scontri diretti

Cobolli ed Zverev si sono affrontati solo una volta a livello Atp e anche di recente. Infatti la prima ed unica sfida tra i due risale al 3° turno del Roland Garros 2025 con il tedesco a trionfare per tre set a zero.

2025 - Roland Garros (3° turno): Zverev 6-2, 7-6, 6-1.

12:28

Cobolli, il cammino fino ai quarti

Tutt'altra storia quella del romano che in entrambe le sue due prime partite stagionali sull'erba ha dovuto compiere due imprese rimontando sia contro Fonseca (annullando Match-Point) che contro Shapovalov avendo la meglio al tie-break del 3° set

1° turno: Vs J.Fonseca 6-7, 7-6, 7-6

Ottavi: Vs Shapovalov 7-6, 4-6, 7-6

12:21

Zverev, il cammino fino ai quarti

Il tedesco ah già un torneo nelle gambe sull'erba (Stoccarda) perso tra l'altro in finale contro Fritz, ad Halle dopo un 1° turno comodo ha sudato freddo per battere Sonego

1° turno: Vs Giron 6-2, 6-1

Ottavi: Vs Sonego 3-6, 6-4, 7-6

HALLE