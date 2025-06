Rafael Nadal nominato Marchese: il riconoscimento dal Re di Spagna 

Buone notizie per Rafael Nadal. Per la prima volta dal suo insediamento al trono nel 2014, re Felipe VI ha esercitato il potere di concedere titoli nobiliari, scegliendo sei personalità spagnole di altissimo rilievo nei settori dello sport, della cultura, della scienza e dell’impegno istituzionale, tra le quali quali spicca anche il campione maiorchino. L'annuncio è stato dato al Palazzo della Zarzuela in occasione della chiusura delle commemorazioni per il decimo anniversario della proclamazione del Sovrano.