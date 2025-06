"Polvere e gloria", l'inno alla vita nella voce di Bocelli e nei versi di Sinner

l titolo non poteva essere più felice. In italiano e inglese, "Polvere e gloria", Dust and glory". Coniuga l'emozionante, straordinaria voce di Andrea Bocelli alle parole di Jannik Sinner , la cui filosofia di vita ha conquistato il celeberrimo cantante. Il video e la canzone, in uscita oggi, sono subito diventati virali, nel nome della Fondazione Francesca Rava alla quale saranno devoluti i proventi, quotidianamente impegnata in progetti umanitari e di aiuto ai bambini che soffrono. Un legame ideale con l'ABF, Andrea Bocelli Foundation e la Jannik Sinner Foundation, organizzazione no profit che promuove l'istruzione e lo sport dell'infanzia, sia in Italia sia all'estero. Lo spirito di Polvere e gloria si coglie nei versi dell'azzurro:

Nella nostra vita

Ci saranno sempre tante prime volte

Tutto quello che devi fare è

Essere te stesso



Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te

Stretti alle nostre passioni da sempre perché

Una linea sottile sottile trasforma la polvere in gloria

E ogni gesto veloce che fa la tua mano è già storia



Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che dà

E se un'onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà Quanta fatica per giungere là dove sei

(Se lavori salirai più in alto)

Ma ti accompagna il coraggio e non ti arrendi mai

(Chi lavora è quello che ha talento)

Ogni linea sottile che segna il tuo viso ci parla

Del percorso che hai fatto dal buio alla luce nell'alba



Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che da

E se un'onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Pronto a dare il meglio sempre un po' di più

Per volare ancora un po' più su

Ed io soffro con te

Ed esulto con te

Non ti arrendere



Migliora ogni giorno

Questa è la cosa più importante

Il talento non esiste

Deve essere guadagnato

Cerco sempre di migliorare e capire cosa posso fare meglio

Sii te stesso



Io conosco il coraggio e la forza che hai

Sarò sempre al tuo fianco

Non arrenderti mai

Quando e dove è nato il progetto

Bocelli ha definito la canzone "un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande", lo stesso che lega il cantante al tennista "nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza". Una significativa coincidenza ha voluto che "Polvere e gloria" uscisse all'indomani della sconfitta di Halle, dove Sinner stato eliminato da Bublik, rendendo più che mai attuale il testo della canzone, perfettamente attagliato ai panni del fuoriclasse che nel luglio di un anno fa fu invitato Bocelli al Teatro del Silenzio, in Lajatico (Pisa), meraviglioso luogo dell'anima del cantante che ha venduto 90 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nella circostanza, Bocelli festeggiava i suoi trent'anni di carriera. Sinner ricambiò l'invito alle Atp Fibals di Torino dove Virginia, la figlia di Andrea, intonò "You raise me up", il brano che esalta la presenza di Dio accanto a noi, soprattutto nei momenti bui, incantando la platea anche con l'esecuzione di Mameli. Fu così che il progetto di "Polvere e gloria" nacque nelle magiche serate torinesi, perché, hanno spiegato i due protagonisti della canzone, "ogni vita è una potenziale opera d'arte: ognuno di noi ha la dolce responsabilità di coltivare il proprio talento nelle acrobazie quotidiane della vita, inseguendo i propri sogni e rimanendo saldamente fedele ai propri valori. Questo duetto è un salto così audace che ha acceso la nostra passione, nata dal desiderio condiviso e incrollabile di esprimere la nostra profonda convinzione che nulla è impossibile. I valori uniscono le persone e trascendono tutte le barriere. Ed eccoci qui, insieme, con un piccolo dono: una canzone, per celebrare la dedizione, l'autenticità, l'amore per la vita e l'importanza (e l'inestimabile bellezza) del viaggio; spesso molto più arricchente e commovente di qualsiasi possibile destinazione. “Dust and Glory” è tutto questo: musica, testi, canzoni, in un incontro gioioso e inaspettato. Una scommessa per unire le voci nell'onorare i valori in cui crediamo. Quelli che portano ognuno di noi (a modo suo, con quello che ha) a impegnarsi, ad agire, ad amarsi e rispettarsi, a crescere ogni giorno e a diventare davvero vittoriosi: campioni di umanità, artisti della vita". Scommessa vinta da un doppio magistrale.