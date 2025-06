Kyrgios, Wimbledon e Sinner-Alcaraz: "Torno a sfidare i colossi. Ma solo uno al livello dei grandi"

La depressione e il ruolo di Murray

"Come feci a giocare quattro set serratissimi contro Nadal in quello stato? A volte dobbiamo dimenticare quello che stiamo attraversando e metterci al lavoro. Non posso semplicemente scappare. Affrontare Nadal a Wimbledon e perdere in una battaglia serrata di quattro set? Ero estremamente orgoglioso. Sono semplicemente orgoglioso di essere riuscito a sconfiggere la depressione. Per tutto quell'anno ho pensato al suicidio. Ero in un momento buio e non è migliorato dopo quel momento. Ho sicuramente lottato per tutto l'anno con quei pensieri e l'autolesionismo. Ma sono riuscito a superare la situazione e ad aiutare gli altri. Chiunque non mi consideri un modello non sa cosa affronto quotidianamente. Non hanno figli che li contattano per chiedere consigli e dire: 'Ho avuto pensieri suicidi e tu sei l'unica ragione per cui sto cercando di trovare la mia strada'. Faccio tutto il possibile per i giovani, quindi penso che quelli che mi criticano siano dei veri e propri hater. Andy Murray è stato uno dei primi a notare i segni del mio autolesionismo e a dirmi che se avessi avuto bisogno di aiuto, avrei sempre potuto parlare con lui", ha concluso Kyrgios.