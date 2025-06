Dopo Sinner Bublik non si ferma: anche Khachanov ko, è finale ad Halle

HALLE (Germania) - Sarà Alexander Bublik a sfidare il russo Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp 500 di Halle. Il tennista kazako, che negli ottavi aveva eliminato l'azzurro Jannik Sinner, si è imposto nella semifinale sul russo Karen Khachanov, testa di serie numero 8, con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4 in due ore e 3 minuti di gioco. Bublik dovrà vedersela con il russo che sull'erba di Halle ha ritrovato fiducia. Medvedev infatti ha superato la testa di serie numero 2 Alexander Zverev (13-7 il record negli scontri diretti in favore di Daniil) con il punteggio di 7-6(3), 6-7(1), 6-4 e dopo 15 mesi torna a giocare per un titolo.

