Quello zaino di pietre che Sinner lascerà sull'erba di Wimbledon

La coincidenza è stata fortuita, certamente non voluta, sicuramente provvida, fra la sconfitta di Halle e l'uscita della canzone "Polvere e gloria", il brano di Andrea Bocelli condiviso da Jannik Sinner recitando alcuni versi in inglese, subito virale in Rete. Basta leggerne il testo per capire tutto. Per comprendere una volta di più la filosofia di vita alla base della grandezza del Numero Uno del mondo (domani, le settimane consecutive in testa al ranking diventeranno 55). "Un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande scaturito "nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza".

La canzone

Dice bene il celeberrimo cantante toscano. In ogni riga, leggi di lui e di Jannik: "Nella nostra vita/ Ci saranno sempre tante prime volte! Tutto quello che devi fare è/ Essere te stesso/ Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te/ Stretti alle nostre passioni da sempre perché/ Una linea sottile sottile trasforma la polvere in gloria/ E ogni gesto veloce che fa la tua mano è già storia/ Come una danza infinita che va/ La partita è la vita che toglie e che dà/ E se un'onda improvvisa ti travolgerà/ Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà/ Quanta fatica per giungere là dove sei/ (Se lavori salirai più in alto)/ Ma ti accompagna il coraggio e non ti arrendi mai/ (Chi lavora è quello che ha talento)/ Ogni linea sottile che segna il tuo viso ci parla/ Del percorso che hai fatto dal buio alla luce nell'alba/ Come una danza infinita che va/ La partita è la vita che toglie e che da/ E se un'onda improvvisa ti travolgerà/ Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà/ Pronto a dare il meglio sempre un po' di più/ Per volare ancora un po' più su/ Ed io soffro con te/ Ed esulto con te/ Non ti arrendere/ Migliora ogni giorno/ Questa è la cosa più importante/ Il talento non esiste/ Deve essere guadagnato/ Cerco sempre di migliorare e capire cosa posso fare meglio/ Sii te stesso/ Io conosco il coraggio e la forza che hai/ Sarò sempre al tuo fianco/. Non arrenderti mai".

"Sinner non è né un robot né una macchina"

Soprattutto, dopo la sconfitta contro Bublik, seguita ai fatidici tre match point sprecati con Alcaraz tramutati nello zaino di pietre piombato sulle spalle della Volpe Rossa dall'8 giugno. L'immagine coglie nel segno, l'ha coniata da quel grande uomo di sport che risponde al nome di Mauro Berruto, ex ct dell'Italvolley, ex direttore tecnico della Nazionale di tiro con l'arco, scrittore, deputato. La sconfitta con Bublik ha dato fiato ai conigli da tastiera, frustrati e invidiosi, adusi propalare veleno in quantità industriale perché, ammoniva Enzo Ferrari, "gli italiani perdonano i ladri, gli assassini, i sequestratori, ma non il successo". Folgorante il post su Facebook by Jannik Sinner Fan Club, in calce a un splendida immagine del Numero Uno: "Quando vinci sei di tutti, quando perdi sei di chi ti ama". Fortunatamente, sono milioni quelli che amano l'ex N.1.592 al mondo nel 2018 che, oggi, a soli 23 anni, sul tetto del mondo è accovacciato e guarda tutti senza iattanza, senza tirarsela, con l'umiltà dei più Grandi.

Chi ama lo sport nella sua dimensione assoluta, è fortunato a vivere al tempo di Sinner, fuoriclasse anche di forza morale, senza la quale non avrebbe resistito all'allucinante vicenda costatagli quindici, massacranti mesi di resilienza, sfociati in novanta, assurdi giorni di stop. Trascorsi i quali, tuttavia, l'azzurro è arrivato in finale a Roma e a Parigi. Ha perso, è vero. E allora? Sinner non è né un robot né una macchina. Eccezionali non sono le due sconfitte. Eccezionale è la serie di vittorie che ha inanellato prima di Halle, i 19 titoli del circuito maggiore, le 3 prove del Grande Slam, i 4 tornei Masters 1000, un Atp Finals, 2 Coppe Davis consecutive, i 66 successi di fila inanellati contro avversari fuori dalla Top 20 a partire dall'agosto 2023, le otto finali consecutive precedenti il torneo tedesco. Il 30 giugno riaprirà Wimbledon. È il posto ideale per lasciare sull'erba lo zaino di pietre, Jannik.