Sinner conquista anche Hollywood: il gesto in diretta di Brad Pitt

Jannik Sinner , attualmente numero 1 del ranking ATP , continua a far parlare di sé non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per il crescente riconoscimento che riceve nel mondo dello spettacolo. A testimoniarlo è il gesto sorprendente di Brad Pitt, che durante un’intervista rilasciata al Tg1 per la promozione del film " F1: il film ", ha voluto mandare un saluto speciale proprio al campione italiano: " Un saluto speciale al numero 1 del mondo Janni Sinner: è fantastico ".

Sinner, tutti pazzi per Jannik: da Foxx e Seal a Bocelli

Brad Pitt ha scelto dunque parole brevi, ma cariche di significato per omaggiare Sinner. Un attestato di stima che conferma quanto l’altoatesino sia ormai una vera e propria star globale, capace di superare i confini dello sport per diventare una figura culturale amata in ogni angolo del pianeta. L'ex marito di Angelina Jolie non è l’unica celebrità di Hollywood ad essersi lasciato affascinare dal talento e dal carisma del giovane azzurro. Già nel 2023, l’attore Jamie Foxx aveva accolto il tennista a bordo del suo yacht a Miami per una festa esclusiva. Non da meno, il rapporto con Seal, il celebre cantante britannico vincitore di quattro Grammy Award, che si è più volte fatto vedere sugli spalti dei tornei più importanti per sostenere Jannik. Il loro abbraccio dopo la vittoria dello US Open 2024 è diventato virale. Anche il mondo della musica italiana ha voluto celebrare Sinner. Indimenticabile il recente duetto tra Jannik e Andrea Bocelli, che ha unito sport e musica in 'Polvere e Gloria'. Il tennista ha dimostrato ancora una volta una naturalezza che va oltre la racchetta, consolidando il suo status di personaggio pubblico sempre più completo.