Alcaraz inarrestabile: batte Lehecka, trionfa al Queen’s, punta il numero 1 di Sinner

Carlos Alcaraz trionfa al Queen's. Il numero 2 al mondo supera Jiri Lehecka con lo score finale 7-5, 6(5)-7, 6-2, aggiungendo in bacheca il suo secondo titolo al 500 londinese dopo il successo del 2023 contro Alex de Minaur, nonché il suo settimo Atp 500 in carriera. Lo spagnolo mette così in serie il terzo trionfo consecutivo dopo Roma e Parigi nonché la quinta finale considerate anche Barcellona (persa contro Holger Rune) e Monte Carlo (vinta contro Lorenzo Musetti), rilanciando inoltre le aspettative sulla difesa del titolo a Wimbledon - al via il 30 giugno con finale in programma il 13 luglio - e accorciando il distacco dal primo posto del ranking Atp con la complicità del ko di Jannik Sinner agli ottavi di Halle. La graduatoria riporta ora 9300 punti per Alcaraz e 10430 per il campione azzurro: si prevede dunque un'estate rovente in vetta alla classifica mondiale.