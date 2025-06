"Speriamo trovi Alcaraz o Sinner a Wimbledon": Medvedev, l'augurio a Bublik fa sorridere Halle

Aleksandr Bublik è campione ad Halle per la seconda volta in carriera. Il kazako numero 35 al mondo (ed ex numero 14) si è aggiudicato in 2 set la finale contro il numero 9 Daniil Medvedev, aggiungendo in bacheca il suo quinto titolo in carriera dopo i 3 successi ai 250 di Montpellier (2022, 2024), Anversa (2023) e al 500 tedesco, dove aveva già conquistato il trofeo nel 2023 contro l'altro russo Andrej Rublev. Un successo che si aggiunge inoltre al Challenger di Torino e ai quarti di finale del Roland Garros, che gli avevano strappato le prime lacrime stagionali dopo avere eliminato Jack Draper - e prima ancora l'altro top 10 in gara Alex de Minaur - e raggiunto per la prima volta in carriera i quarti dello Slam francese. Sul rosso di Parigi si sarebbe arreso a Jannik Sinner, che avrebbe poi battuto agli ottavi proprio sull'erba di Halle - dove il campione azzurro puntava a difendere il titolo - inguando la difesa della leadership del ranking mondiale del campione azzurro.