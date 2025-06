Sinner in vetta al ranking, Alcaraz si avvicina a Jannik. Novità Draper e Medvedev

Grazie al titolo vinto al Queen's, il secondo dopo quello di due anni fa, Carlos Alcaraz riduce a 1.130 punti il gap dal numero uno al mondo Jannik Sinner, sconfitto ad Halle agli ottavi di finale da Alexander Bublik, che ha poi vinto il torneo. L'ultima volta in cui l'italiano era stato eliminato prima dei quarti di finale risaliva addirittura a novembre 2023, in occasione del master 1000 di Parigi-Bercy. Sinner inizierà Wimbledon, la prossima settimana, con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta comunque vada lo Slam londinese. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero un'eliminazione al primo turno, il primo posto dell'altoatesino non sarebbe in immediato pericolo. Alcaraz, infatti, si presenterà ai Championships con 9.300 punti, ed essendo campione in carica non potrà guadagnarne.