Wimbledon 2025, Sinner e Alcaraz sanno già quando esordiranno: il motivo

Cresce l'attesa per Wimbledon e per il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Bublik agli ottavi di finale ad Halle. Ma quando debutterà il campione azzurro sull'erba di Wimbledon? In attesa del sorteggio, la data dell'esordio di Jannik a Londra si sa già, grazie ad una particolare tradizione del torneo più antico di tennis: il campione in carica apre sempre il programma del tabellone principale. E, quindi, sarà Carlos Alcaraz a giocare per primo lunedì 30 giugno: era già successo nell'edizione 2024, lo spagnolo infatti aveva vinto anche nel 2023.