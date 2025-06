Sinner e Sabalenka, show a Wimbledon: sfida in campo a sorpresa

Jannik Sinner è stato protagonista di un inaspettato fuoriprogramma insieme ad Aryna Sabalenka . Wimbledon 2025 è iniziato con un sorriso per il campione di tennis italiano. Appena arrivato all’ All England Club , il numero uno del ranking ATP ha trovato ad attenderlo la collega bielorussa, regina della classifica WTA . I due si sono incrociati sui campi di allenamento e hanno improvvisato una gara di precisione che ha divertito tutti i presenti.

Sinner-Sabalenka, la sfida del tubo a Wimbledon

Durante la sessione pomeridiana, Sabalenka (reduce da un’ora di training su un campo adiacente) ha interrotto l’allenamento di Sinner con una proposta singolare: una gara a colpire per primi un tubo di palline posizionato sulla linea di fondo. Un gesto spontaneo, che ha animato il pomeriggio londinese con una sfida tra due leader assoluti del tennis mondiale. L'altoatesino ha accettato con entusiasmo, ma a vincere è stata Sabalenka, che ha centrato il bersaglio due volte. Ad avere la peggio però è stato lo staff del campione azzurro, che è stato costretto a fare delle flessioni come pegno per aver perso. Dopo una decina di minuti di palleggi, i due campioni si sono salutati sotto rete con grande rispetto.