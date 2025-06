Alcaraz-Raducanu, il segreto e l'invito: "Ci ha messo un po' a dire sì..."

Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu sembrano destinati a catalizzare l’attenzione dei fan e dei media, non solo per il loro talento ma anche per il feeling sempre più evidente che li lega. I due giovani campioni (lo spagnolo fresco vincitore del Roland Garros, lei beniamina del pubblico britannico) giocheranno insieme il doppio misto allo US Open di New York , un’occasione sportiva che ha dato il via a numerosi rumors.

Alcaraz, l'invito speciale e la risposta strategica di Raducanu

A svelare i retroscena dell’insolita ma attesissima coppia tennistica del momento è stato proprio Alcaraz: "Lei ci ha messo un po' a dirmi di si, ma poi ha accettato", ha raccontato sorridendo. La risposta di Emma non si è fatta attendere: "Bisogna tenerli sulle spine! Ho chiesto al mio team cosa ne pensassero, ma in realtà avevo già deciso. Era solo una formalità". Emma si è lasciata andare ad ulteriori dichiarazioni su Alcaraz, affermando: "Carlos è una luce positiva. È gentile, allegro, con valori incredibili. Lo conosco da Wimbledon 2021, quando ha iniziato a motivarmi. Vedevo le sue vittorie e pensavo: voglio farcela anche io". Un’amicizia nata tra i prati londinesi e coltivata nel tempo, con contatti frequenti e gesti reciproci di sostegno: Raducanu è stata vista sugli spalti a tifare per Alcaraz nella sua semifinale al Queen’s. Emma ha poi aggiunto: "Mi riconosco in lui a parte la vacanza a Ibiza!". Ed ancora: "Ci vedete sorridere in campo: per noi è fondamentale. Penso che per questo lui riesca a tirare colpi così pazzeschi". I tifosi sperano in una favola dentro e fuori dal campo. La sintonia tra i due è evidente e le loro parole sembrano alimentare il gossip con naturalezza, senza smentite né imbarazzi.