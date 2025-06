"Sinner è il migliore di tutti". Le sante parole di Jack Draper

Jack Draper, 24 anni, inglese, N.4 del mondo, ha fatto una cosa che in questa stagione non è ancora riuscita al suo grande amico Jannik Sinner (but never say never): battere Carlos Alcaraz. È accaduto a Indian Wells, dove il ragazzo nato a Sutton, sobborgo nella regione sud-occidentale di Londra, ha vinto il primo Masters 1000 in carriera, eliminando lo spagnolo in semifinale e avendo la meglio su Hoger Rune nel match decisivo.