Tempo di Wimbledon: ecco il Fantatennis, come mettersi alla prova

Mettiti alla prova su Ace Cream

- È tempo di Wimbledon, è (anche) tempo di Fantatennis. Si stima che siano oltre sessanta milioni le persone che nel mondo si dedicano ai fantasy sport. Nell'Italia malata di pallone spopola da anni il Fantacalcio, mentre la passione per le canzoni ha portato alla nascita del FantaSanremo. Ma tutti gli sport (e molti avvenimenti: c'è stato anche il FantaPapa quest'anno) accendono la competività di chi crea una propria squadra e si mette virtualmente in gioco con altri concorrenti.

In Italia è stata lanciata da poco, ma ha già raccolto un grande successo, Ace Cream, nuova applicazione gratuita per Android e iPhone che permette di mettersi alla prova nei tornei del Grande Slam e nei Masters 1000 di tennis. È stata sviluppata in collaborazione tra Noi Techpark di Bolzano e l'incubatore I3P di Torino, con un meccanismo molto semplice. Sono a disposizione 100 crediti per acquistare sei giocatori in base alla loro classifica Atp: uno nella posizione tra la uno e la quattro, uno dalla quattro alla dieci e via dicendo. A ognuno di loro è poi assegnato un ulteriore booster (per il numero di ace oppure per la bravura nell'effettuare - o consolidare - i break) che garantisce un incremento del punteggio. La bravura sta nel capire la condizione del tennista, il suo adattamento alla superficie, la capacità di affrontare al meglio un torneo (pensate all'inatteso Aleksandr Bublik di Parigi e Halle). L'app propone pagine dedicate ai punteggi live e aggiorna in tempo reale le classifiche, in modo che i fantatennisti capiscano subito l'andamento del loro torneo, in modo da prendere decisioni strategiche, attivare bonus, scommettere su una partita per risalire o rafforzare la propria classifica. E provare a vincere il proprio personalissimo slam. Si può scaricare Ace Cream da Play Store per dispositivi Android e da App Store per gli iPhone.