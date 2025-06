"Sono così stanca", Paula Badosa sbotta e Tsitsipas sorprende tutti

La crisi fisica di Paula Badosa sembra non avere fine. La tennista spagnola, attualmente numero 9 del mondo, si è ritirata per la 37esima volta in carriera (la terza nel 2025) durante i quarti di finale del WTA 500 di Berlino. Dopo aver perso 6-1 il primo set contro la cinese Wang Xinyu, la 27enne è stata costretta ad abbandonare la partita a causa di un infortunio all’anca . Già in passato, la campionessa aveva sofferto a lungo per problemi alla schiena.

Paula Badosa, lo sfogo social e la reazione di Tsitsipas

Visibilmente provata, Badosa ha condiviso tutto il suo sconforto con un breve ma significativo post su X (ex Twitter): "Sono così stanca di tutto questo". Parole che lasciano trapelare tutta la sua frustrazione per una carriera continuamente interrotta dai problemi fisici, nonostante il grande potenziale. A intervenire con dolcezza è stato il compagno Stefanos Tsitsipas, attuale top player del circuito ATP. Con una risposta tanto affettuosa quanto surreale, Stefanos ha provato a risollevarle il morale: "Fuggiamo via e lanciamo un 'food truck' che venda solo cereali, non si fermi mai due volte nello stesso posto e accetti complimenti". Parole che attestano il legame profondo e poetico che unisce i due. Badosa aveva già definito il modo di parlare di Tsitsipas "filosofico e romantico", elogiandolo come un autentico gentiluomo. Il messaggio, seppur ironico, nasconde un pensiero concreto: anche se lasciassero il tennis, i due avrebbero comunque solide sostanze economiche, avendo accumulato in carriera decine di milioni di euro in premi e sponsorizzazioni. Al momento però la coppia si è nel frattempo trasferita a Londra, in vista di Wimbledon. Stefanos Tsitsipas è stato avvistato ad allenarsi con Novak Djokovic, sfruttando il legame con il suo nuovo coach Goran Ivanisevic, ex storico allenatore del serbo. Badosa, invece, si è mostrata solo su Instagram, affacciata sui prati del prestigioso All England Club.