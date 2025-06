"Alcaraz, parole imbarazzanti": Mladenovic furiosa, il doppio misto US Open nell'occhio del ciclone

Il nuovo formato del doppio misto agli US Open, che verrà lanciato il prossimo agosto, continua a far parlare di sé. Il senso della competizione farà posto allo spettacolo, come se si trattasse di un torneo esibizione, e ad alcuni questo stravolgimento non è andato giù. È il caso della francese Kristina Mladenovic , che in carriera ha vinto tre tornei del grande Slam in doppio misto e due nel femminile. La tennista classe 1993 ha contestato fin da subito il format, rimarcando l'impossibilità di giocare le qualificazioni del torneo in singolare e doppio misto, data la sovrapposizione dei due eventi in calendario.

"È uno Slam, non un divertimento"

Mladenovic è tornata a parlare del torneo che prenderà il via il prossimo agosto, criticando l'approccio dei grandi protagonisti che saranno di scena a New York: "Quando senti Alcaraz e altri dire che giocano nel torneo per divertirsi e prepararsi per gli US Open, è imbarazzante. Stiamo parlando di un evento del Grande Slam, non può essere preparazione o divertimento", ha dichiarato a Tennis Actu. La francese ritiene che si stia sottovalutando, per non dire ignorando, il valore dello sport e del torneo di doppio misto in sé: "In termini di strategia aziendale l'idea è brillante, ma a livello sportivo stanno stravolgendo l'essenza del nostro sport. Penso che sia giusto organizzare un evento come questo, ma non dovrebbero eliminare il tradizionale torneo di doppio misto dagli Slam". La novità introdotta dagli US Open segna una svolta: da capire se gli altri slam faranno altrettanto o se manterranno il formato attuale.