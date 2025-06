Rune sotto accusa, la replica furiosa: "E tu che fai?". Il caso delle racchette rotte

Holger Rune è tornato a far notizia per aver lanciato uno shop online in cui ha messo in vendita gadget, abbigliamento e racchette (alcune integre, altre rotte o non in perfetto stato) con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti destinati a bambini africani. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la sorella Alma, è stata pensata come uno spazio creativo per avvicinare i suoi numerosi tifosi e fan al mondo del tennista e al contempo poter fare del bene agli altri.