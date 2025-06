Sabalenka, smash su Alcaraz: "Hai imparato a perdere?" Carlos reagisce così

Carlos Alcaraz è arrivato a Wimbledon, dove si è imposto nelle ultime due edizioni. Seconda testa di serie del torneo dietro solo a Jannik Sinner , lo spagnolo viene dal successo all'ATP 500 del Queen's , dove ha battuto nell'atto conclusivo il ceco Jiri Lehecka in 3 set. Prima ancora il trionfo al Roland Garros, nell'epica finale contro Sinner. Proprio l'italiano è stato l'ultimo giocatore ad aver battuto Carlos ai Championships, nel 2022 agli ottavi di finale, e cercherà dunque di ripetersi quest'anno, anche per riscattare la sconfitta di Parigi.

Alcaraz e Sabalenka: scherzi e risate in allenamento

Alcaraz si è messo subito al lavoro per difendere il titolo. Oggi si è allenato per la prima volta a Wimbledon e ha incontrato Aryna Sabalenka, n.1 WTA. Anche lei era impegnata nella propria sessione d'allenamento, con l'obiettivo di conquistare lo slam londinese per la prima volta (il suo miglior risultato è la semifinale, raggiunta nel 2021 e nel 2023). Mentre scendeva le scale con il proprio team, Carlos ha intravisto e salutato Aryna, la quale ha risposto con una simpatica battuta: "Sai come si perde?". Immediata la risata prolungata di Alcaraz, che si è poi avvicinato alla bielorussa per scambiare una rapida conversazione, prima di dirigersi al suo campo d'allenamento con il team. Sabalenka si riferiva ovviamente al momento magico dello spagnolo che ha vinto 27 delle ultime 28 partite (unica sconfitta contro il danese Holger Rune nella finale di Barcellona) e viene da 3 tornei vinti consecutivi: Roma, Roland Garros e Queen's.