Sonego e Bellucci fuori al secondo turno degli Atp Eastbourne 2025

Bellucci lascia il passo ad Harris

A rappresentare l'Italia del tennis in Gran Bretagna non c'è più nessuno. Dopo Lorenzo Sonego, saluta il torneo Atp 250 di Eastbourne anche Mattia Bellucci. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 74 del mondo, ha ceduto di fronte al britannico Billy Harris, 142 del ranking internazionale, in gara come lucky loser, col punteggio di 6-3 6-4 dopo circa un'ora e mezza di partica, sancendo l'eliminazione definitiva dei tennisti italiani dal torneo sull'erba di Eastborune. Passano, dunque, al turno successivo il francese Humbert ed il britannico Harris - che si affronteranno ai quarti di finale - i quali si aggiungono ai già qualificati Brooksby (uscito vincitore per 2 set a 0 dal match contro il portoghese Borges), Mensik reduce dalla vittoria contro lo statunitense Opelka e Davidovich Akina, dopo aver battuto l'australiano Ducksworth, con il ceco e lo spagnolo che si ritroveranno ai quarti di finale.