Stefanini ko con Valentova al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon

Stefanini ko, la cronaca

Il primo set di Stefanini comincia in salita dopo il break della ceca nel terzo game. La tennista toscana però non demorde e con un gran turni in risposta trova subito il contro break. Decisivo il break nel sesto game per l'azzurra che chiude il set in suo favore per 6-3. La ripresa è piuttosto caotica, teatro di ben otto break. Dopo il break azzurro nel terzo game, le due tenniste non tengono più il servizio. La prima a riuscirci è Valentova sul 4-4 che chiude il secondo set sul 6-4. Nel terzo set, Valentova impeccabile: dopo il break illusorio in apertura di set, Stefanini subisce il ritorno della tennista ceca nel quarto, seguito dal break decisivo nel sesto che permette alla ceca di passare il turno.