Paolini, prova di forza! È semifinale a Bad Hombrug: chi sfiderà Jasmine

BAD HOMBURG (Germania) - Jasmine Paolini vince il suo match di quarti di finale ed avanza in semifinale nel Torneo Wat 500 di Bad Homburg. La tennista azzurra numero 5 al mondo ha sconfitto la brasiliana Beatriz Haddad Maia (numero 21 al mondo) con il punteggio di 7-5, 7-5 in un'ora e 34 minuti.

Nel primo set la prima svolta arriva al 7° gioco quando Jasmine si porta 0-40 sul servizio della brasiliana la quale annulla le prima due palle break ma non la terza dove Paolini sforna un bellissimo lungo linea di rovescio vincente! L'azzurra conferma il break salendo 5-3, va a servire per chiudere ma perde a 0 il servizio con Haddad Maia che impatta sul 5-5. Paolini però reagisce: si riprende il break di vantaggio, grazie anche ad un doppio fallo della brasiliana sul 30-40, e questa volta non trema nel suo turno di battuta (tenuto a 0) per il 7-5 in 45'. L'azzurra cavalca l'entusiasmo del 1° set ed indirizza subito il 2° portandosi sul 2-0 ma la brasiliana rientra e si gioca on-serve. Nuovamente il servizio tradisce Haddad Maia perché il doppio fallo sul 30-50 e 5-5 vale il break per l'azzurra che va a sevire e non trema per chiudere i giochi. Adesso Jasmine attende la vincente del match tra Iga Swiatek ed Ekayerina Alexandrova.