Wimbledon, tabellone e come funziona il sorteggio: Sinner guida gli undici italiani

Berrettini, Musetti e Cobolli alla riscossa

Con un servizio e un dritto estremamente potenti e un rovescio in back molto insidioso, un altro specialista dell'erba è certamente Matteo Berrettini, che nel 2021 raggiunse la finale di Wimbledon arrendendosi in 4 set a Djokovic. L'incognita purtroppo è rappresentata dai problemi fisici che lo hanno sempre tormentato in carriera: la sua ultima partita risale al 12 maggio contro Casper Ruud a Roma, dove si è ritirato a inizio secondo set per l'infortunio agli addominali. Dunque Matteo arriva a Londra senza aver giocato neanche un match su erba. Dall'altra parte però è riuscito ad entrare in extremis tra le teste di serie, sfruttando i ritiri di Ruud, Arthur Fils e Sebastian Korda, per cui almeno fino al terzo turno non dovrebbe affrontare avversari molto temibili. Anche Lorenzo Musetti è reduce da un infortunio, la lesione muscolare all'adduttore accusata contro Alcaraz in semifinale a Parigi. Entrambi sembrano però aver messo alle spalle i rispettivi problemi e si stanno allenando con una certa intensità, per cui non resta che augurarsi il meglio. Il carrarino deve difendere la semifinale dello scorso anno, dove fu sconfitto da Djokovic in 3 set. Flavio Cobolli viene da un mese positivo, iniziato con il trionfo al 500 di Amburgo. Sia al Roland Garros che ad Halle si è arreso al numero 3 del mondo Alexander Zverev, poi è uscito subito di scena a Eastbourne col britannico Jacob Fearnley. Flavio non è un erbivoro puro, ma la sua grinta e il suo entusiasmo lo qualificano come uno dei possibili outsider.