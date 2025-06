Zeppieri batte Garin e conquista il primo main draw a Wimbledon

A Wimbledon è scattato il conto alla rovescia . In attesa del sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale, che si terrà domani alle 11 italiane, sono state rese note le teste di serie del singolare maschile e di quello femminile. Sono cinque i rappresentati del tennis azzurro inseriti fra i favoriti. Fra gli uomini spazio a: Jannik Sinner , numero 1, Lorenzo Musetti , 7, Flavio Cobolli , 22, e Matteo Berrettini , 32. Tra le donne, invece, ecco Jasmine Paolini , numero 4. Undici gli italiani al via nel singolare maschile. Oltre alle quattro teste di serie ci sono: Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini e, appena promosso dalle qualificazioni, Giulio Zeppieri . Tre le azzurre nel main draw femminile. Oltre a Paolini spazio a Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Wimbledon, anche Giulio Zeppieri stacca il pass

Giulio Zeppieri ha superato le qualificazioni del singolare maschile del torneo di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in scena sui campi in erba di Londra. Il 23enne romano, numero 353 del mondo, nel match che valeva l'accesso al main draw, ha battuto il cileno Cristian Garin, 109 del mondo e ottava forza del tabellone cadetto, col punteggio di 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5, nel turno decisivo di qualificazioni, conquistando per la prima volta in carriera l'accesso al tabellone principale dell'evento. Con Zeppieri gli italiani al via nel tabellone principale del singolo maschile del Major londinese sono quindi 11.