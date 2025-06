Sinner, colpo di scena prima di Wimbledon: via due membri del suo staff

Jannik Sinner prende una decisione importante e a ridosso dell'inizio di Wimbledon cambia preparatore e fisioterapista all'interno del suo staff: fuori Marco Panichi e Ulises Badio . Al momento non si conoscono i motivi di questa sorprendente scelta, ma è sicuramente particolare cambiare il team a poche ore dall'inizio di un torneo così importante. Due le ipotesi: potrebbe non essersi trovato bene a livello professionale oppure potrebbero esserci dei motivi extra sportivi. Non sono ancora stati resi noti i nomi di chi prenderà il loro posto, al fianco di Simone Vagnozzi e Darren Cahill . Al momento Jannik è a Wimbledon anche con l’osteopata Andrea Cipolla , è atteso un comunicato da parte dello staff nelle prossime ore.

Il cammino a Wimbeldon

A Wimbledon Jannik avrà un lato di tabellone non semplice con un derby sicuro e uno papabile nei quarti di finale oltre ad avversari molto insidiosi sull'erba. Il numero 1 al mondo punta alla prima finale in carriera sull'erba dell'All England Club, la scorsa edizione Jannik si è fermato ai quarti di finale dove in questa potrebbe sfidare un connazionale. Sinner debutterà contro Luca Nardi e potrebbe trovare il rientrante Lorenzo Musetti ai quarti. Come a Parigi tra Jannik e la finale potrebbe esserci o ancora Novak Djokovic (7 volte trionfatore a Wimbledon) o il beniamino di casa Jack Draper.