Paolini travolta da Swiatek: la corsa a Bad Homburg si ferma in semifinale

BAD HOMBURG (Germania) - Iga Swiatek ha letteralmente piegato Jasmine Paolini nella prima semifinale del "Bad Homburg Open", torneo Wta 500 con 1.064.510 dollari di montepremi totale che si sta disputando sui prati della città dell'Assia, in Germania, ultimo appuntamento - insieme ad Eastbourne - per rifinire la preparazione in prospettiva Wimbledon.