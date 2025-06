Djokovic: “Il cambio di Sinner? Sorpresa anche per me”. Sabalenka: “Sfinita da Jannik”

LONDRA (Inghilterra) - Il 7 volte campione di Wimbledon Novak Djokovic si prepara ad essere il "dark horse" dell'edizione 2025. Il fenomeno serbo potrebbe essere l'avversario di Jannik Sinner in semifinale in un torneo speciale per lui: "Wimbledon potrebbe essere l'occasione migliore per vincere il mio 25esimo Slam visti i risultati che ho ottenuto qui, per come mi sento, per come gioco in questo torneo. Amo Wimbledon. L'ho sempre amato. Ho giocato sei finali nelle ultime sei edizioni. È forse il Major in cui ho ottenuto di più negli ultimi dieci anni. Quando vengo qui, mi sento ancora più ispirato a giocare il miglior tennis possibile".