Sinner-Nardi, Wimbledon inizia col derby: orario e dove in tv e streaming

Jannik Sinner prepara il debutto a Wimbledon. Il campione azzurro è atteso martedì 1 luglio all'All England Lawn Tennis di Londra, dove affronterà il connazionale numero 91 Atp Luca Nardi . Il numero 1 al mondo, reduce dall'indimenticata finale del Roland Garros e dal ko agli ottavi di Halle, è chiamato anzitutto a difendere i punti conquistati la scorsa edizione del Major inglese (dove il miglior traguardo raggiunto restano le semifinali del 2023) quando ai quarti di finale si arrese a Daniil Medvdev . L'altoatesino si presenta all'appuntamento senza il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio , la cui collaborazione è stata inaspettatamente interrotta dal 3 volte campione Slam: al suo fianco ci sarà l'osteopata Andrea Cipolla . Una scelta improvvisa che il leader del ranking mondiale, tenuto a guardarsi le spalle dall'arrembaggio del suo vice Carlos Alcaraz - che a Wimbledon proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno - non ha rimandato a specifiche ragioni, dichiarando di avere "preso questa decisione convinto che non influirà negativamente su di me" . Quanto al rivale azzurro ex n.67, il primo obiettivo è eguagliare il terzo turno del 2024, quando si arrese a Tomas Etcheverry .

Wimbledon 2025: il tabellone completo.

Sinner-Nardi: i precedenti

Sinner e Nardi si affrontano per la prima volta in carriera. Qualora il match dovesse (con ogni probabilità) disputarsi sul Centre Court, si tratterebbe del secondo derby italiano giocato sul centrale dopo quello conteso nel 2024 tra Sinner e Matteo Berrettini (il Martello esordirà contro Kamil Majchrzak) che ha visto l'altoatesino imporsi per 7-6, 7-6, 2-6, 7-6. Il bilancio complessivo dei derby tricolore a Wimbledon riporta invece 8 precedenti, di cui il primo rimanda alla sfida del 1980 fra Adriano Panatta e Corrado Barazzutti.

Sinner-Nardi: dove vederla

Il match tra Sinner e Nardi è in programma martedì 1 luglio non prima delle ore 12. Sarà possibile assistere all'evento sui canali dedicati Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

