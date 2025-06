Berrettini-Majchrzak: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

Matteo Berrettini debutta a Wimbledon , terzo Slam della stagione, affrontando Kamil Majchrzak al primo turno del prestigioso torneo londinese. Il tennista romano, finalista a Wimbledon nel 2021, è numero 32 del tabellone ed è reduce da problemi fisici che l'hanno costretto a quasi due mesi di stop forzato. Torna in campo, sull'erba londinese, e affronta il polacco numero 108 del ranking Atp nel primo turno. Si tratta di confronto inedito sul circuito maggiore: i due tennisti, infatti, non si sono mai affrontati in carriera. Chi vincerà la sfida, nel secondo turno giocherà contro il vincente della partita tra lo statunitense Quinn e la wild card britannica Searle .

Dove vedere Berrettini-Majchrzak: diretta tv e streaming

La sfida tra Berrettini e Majchrzak è in programma lunedì 30 giugno sul Campo 3: è il terzo match a partire dalle ore 12. L'orario d'inizio, quindi, dipenderà dalla durata dei due incontri precedenti. Berrettini-Majchrzak sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky, con la diretta streaming disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV (per gli abbonati).