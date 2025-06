Berrettini eliminato al primo turno Wimbledon

Il polacco parte con un doppio fallo (il terzo del match). Il colpi dell'azzurro si spengono però sotto rete e il n.111 guadagna 2 match point aggiudicandosi il match con il primo.

Berrettini prova a restare nel match: 3-5

Il martello prova a rientrare nel match chiudendo per 40-15 con una seconda di servizio a 131 miglia.

Majchrzak in fuga

Il Martello sbaglia ancora in risposta prima di subire l'ace che vale il 40-0 del polacco. Poi, il dritto fuori giri che premia il n.111. L'azzurro serve ora per restare nel match.

Accorcia Berrettini: 2-4

L'azzurro tiene il turno di battuta e riceve il supporto del pubblico dell'All England.

Majchrzak allunga verso il match

Il polacco tiene il turno di battuta a 15 e va in fuga verso il match valido per il primo turno di Wimbledon.

Berrettini tiene a zero il servizio: 1-3

Reagisce l'azzurro che difende il turno di battuta lasciando il polacco a zero.

Resa Berrettini: Majchrzak allunga verso il match

Il Martello non regola il dritto e nonostante guadagni campo fa fuori giri. Il polacco tiene la battura a zero.

Break Majchrzak

Il numero 35 al mondo subisce il sesto break dell'incontro e va sotto di 2 game nel quinto e decisivo set. Bravo il polacco a portarsi sul 40-0 mandando in affanno la difesa dell'azzurro, lasciato a zero.

Majchrzak tiene la battuta

Il polacco da il massimo per mettere in difficoltà l'azzurro, che paga un gioco discontinuo e la stanchezza mentale.

Al via il quinto set

Inizia il quinto e decisivo set del primo turno di Wimbledon tra Berrettini e Majchrzak. Il polacco al servizio.

Berrettini vince il set! 6-4, 2-6, 4-6, 7-5

Con il 19º ace il Martello resta nel match e rimanda tutto al quinto e decisivo set.

Contro-break Berrettini! 6-5

Sbaglia anche Majchrzak in questo parziale, con il Martello che firma il contro break e passa a servire per il set.

Break Majchrzak: 5-5

Il n.111 risponde in velocità mentre l'azzurro appare meno sicuro alla battuta finendo sotto per 15-40. Poi, il passante vincente del polacco che riapre il set.

Majchrzak difende il servizio

Il polacco risponde ancora una volta senza sbavature e tiene il turno di battuta. L'azzurro serve ora per il set.

Berrettini tiene il servizio a zero: 5-3

L'azzurro resta solido al servizio e difende a zero il turno di battuta.

Majchrzak tiene il servizio a zero: 4-3

Il polacco si riavvicina all'azzurro aggiudicandosi il gioco senza sbavature.

Gran rovescio di Berrettini: 4-2

L'azzurro fa più fatica sul piano mentale e si lascia riprendere ai vantaggi. Poi, con un gran rovescio a una mano in corsa, il 18º ace del match e la smorzata di dritto difende il turno di battuta.

Majchrzak accorcia: 3-2

Il polacco accorcia le distanze dall'azzurro.

Ancora ace Berrettini che tiene la battuta: 3-1

L'azzurro si porta sul 40-0 con il 14º ace. Poi, la prima vincente che vale il 3-1.

Berrettini perde velocità, Majchrzak tiene la battuta: 2-1

Gran prima di servizio del polacco sul 30 pari. L'azzurro indovina una buona risposta e rimanda il game ai vantaggi, dove perde velocità sia sul dritto che nel rovescio infranto sulla rete. Il polacco tiene dunque la battuta.

Berrettini difende la battuta: 2-0

Il polacco risponde bene e trascina il gioco ai vantaggi. Ma a spuntarla è l'azzurro con uno smash vincente.

Break Berrettini!

Inizia bene il quarto set per l'azzurro, che si aggiudica il primo gioco con la complicità del nastro sul 40-30.

Al via il quarto set

Ricomincia il match sul campo 3 dell'All England Club.

Majchrzak in vantaggio di 2 set: 6-4, 2-6, 4-6

Il polacco risponde presente sui tanti errori di Berrettini, che si arrende per 30-40 nel terzo parziale.

Berrettini smarrito: Majchrzak ribalta lo svantaggio

Altri vuoti dell'azzurro con il polacco che ne approfitta e ribalta lo svantaggio.

Black out Berrettini e break Majchrzak: 4-4

Il Martello sbaglia col dritto e va sotto per 0-40. Poi, il rovescio a rete che consente al polacco di pareggiare i conti strappando il servizio a zero.

Niente fuga per Berrettini, Majchrzak tiene la battuta: 4-3

L'azzurro sfonda con il dritto, il polacco pareggia ma va poi lungo con il lob. Poi, la traiettoria insidiosa che tradisce il Martello, bravo però a recuperare la smorzata dell'avversario per il 40-30. Il n.35 arriva in ritardo col dritto e trascina il gioco ai vantaggi, dove a spuntarla è Majchrzak.

Ancora Berrettini! 4-2

Altra grande risposta del Martello che trova lucidità e coordinazione, lasciando Majchrzak a zero.

Break Berrettini! 3-2

Il Martello risponde bene e si porta sul 30-0. Poi il pasticcio sulla volée e l'errore col dritto del polacco che vale il break dell'azzurro.

Berrettini tiene il servizio: 2-2

L'azzurro pareggia conti nel terzo parziale senza correre rischi.

Il Martello spreca: Majchrzak tiene la battuta

Il Martello guadagna due palle break con un bel dritto in slice, bruciate però entrambe da risposte sbagliate causate da troppe incertezze. Ai vantaggi la spunta il polacco.

Berrettini tiene il servizio a zero: 1-1

L'azzurro rialza la testa e lascia il polacco a zero.

Majchrzak tiene il servizio

Il polacco gioca due buone prima e ribalta lo 0-30. Poi, il numero di Berrettini che mette a segno uno splendido dirtto lungolinea in corsa. Ma ai vantaggi, la spunta il n.111. Al termine del game, l'azzurro grida "non vedo più", lamentandosi probabilmente della luce del sole che in questo momento penalizza il Martello.

Al via il terzo set

Ricomincia l'incontro sul campo 3.

Calo Berrettini, Majchrzak vince il secondo set: 6-4, 2-6

Il polacco si aggiudica il secondo parziale. L'azzurro rimonta lo 0-40, ma paga un evidente calo di attenzione che gli costa il set.

Buone prime di Majchrzak che tiene la battuta

L'azzurro parte col piede giusto, ma sotto di un 15 il polacco recupera una smorzata e pareggia i conti. Poi, una prima vincente che vale il vantaggio del n. 111 Atp. Il Martello fa però la differenza con il dritto e si porta sul 30 pari. Majchrzak tiene però la battuta con un'altra buona prima di servizio. Berrettini sotto per 2-5.

Doppio ace Berrettini: 4-2

Con il quinto ace del match il Martello si porta sul 40-15. Con il sesto tiene poi il turno di battuta.

Majchrzak tiene il servizio e va in fuga

Grande scambio vinto dal polacco con il dritto dell'azzurro che si infrange sulla rete. Il n. 111 Atp gioca con più naturalezza e guadagna campo tenendo il turno di battuta.

Break Majchrzak: 3-1 per il polacco

Majchrzak va in affanno sul dritto. L'azzurro ne approfitta e manovra il gioco da fondocampo. Poi il polacco guadagna una gran palla break. Il Martello la cancella e trascina il gioco ai vantaggi, dove ad avere la meglio è il numero 111.

Majchrzak di velocità tiene il servizio

Il polacco gestisce bene lo scambio e si porta di nuovo avanti.

Pareggia Berrettini

Altro servizio a 15 tenuto dall'azzurro, che pareggia i conti.

Majchrzak tiene il servizio

Come nel primo parziale, il polacco si aggiudica il primo gioco del set.

Al via il secondo set

Riprende il match. Majchrzak al servizio.

A Berrettini il primo set! 6-4

Ottime prime del Martello che si porta sul 30-0. Majchrzak risponde bene col rovescio, ma l'azzurro si aggiudica il set con un'altra gran prima di servizio.

Majchrzak in rimonta tiene il servizio

Gran numero dell'azzurro che in volo con il dritto si porta sul 30-0. Il polacco però rimonta lo svantaggio e tiene il turno di battuta.

Berrettini in fuga verso il set: 5-3

L'azzurro si aggiudica l'ottavo game con un schiaffo al volo. Il polacco serve ora per restare nel set.

Il Martello tiene il servizio: 4-2

L'azzurro spezza il ritmo e mette alla prova Majchrzak con un ampio repertorio di soluzioni dal fondo. Il polacco va fuori giri con il dritto e sul 40-15 l'azzurro tiene il servizio con una prima vincente.

Break Berrettini! 3-2

L'azzurro mette in difficoltà il polacco e con un rovescio in back conquista due palle break. Cancellata la prima, finalizza poi un gran dritto e si porta sul 3-2.

Pareggia il Martello

Berrettini pareggia i conti e difende il turno di battuta con un gran dritto.

Majchrzak tiene il servizio

Il polacco torna avanti mettendo a segno 4 punti consecutivi. Non basta il bel lob dell'azzurro che viene lasciato a 15.

Super dritto di Berrettini: 1-1

Si risolve ai vantaggi il secondo game. Berrettini viaggia ancora troppo in profondità con il dritto, salvo poi mettere a segno un gran colpo prima dell'ace che gli consente di tenere il turno di battuta.

A Majchrzak il primo gioco

Il polacco si aggiudica il primo game dell'incontro. Berrettini sbaglia col dritto, mente il n.111 Atp mette subito a segno un ace prima di chiudere con una prima vincente.

Primo set al via! Majchrzak al servizio

Inizia il match.

Dove vedere Berrettini-Majchrzak: diretta tv e streaming

La sfida tra Berrettini e Majchrzak è in programma lunedì 30 giugno sul Campo 3: è il terzo match a partire dalle ore 12. L'orario d'inizio, quindi, dipenderà dalla durata dei due incontri precedenti. Berrettini-Majchrzak sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky, con la diretta streaming disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV (per gli abbonati).