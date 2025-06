Sinner, Wimbledon e gli avversari: "Non solo Alcaraz, ecco i nomi. E forse Halle mi ha fatto bene"

Sinner e l'addio a Panichi e Badio: la spiegazione

Dopo l'addio dei due membri dello staff, in molti si sono interrogati sul perché di tale scelta. Ma come ha preso lo stesso Sinner l'uragano di indiscrezioni e notizie che si è scatenato a seguito della sua decisione? “Fate bene a chiedermelo. Sto bene. Molto bene. Ad Halle non mi sono sentito a mio agio con alcune cose, ancora la sconfitta di Parigi… Invece ora sto veramente bene. Sono sano, fisicamente sto bene, mentalmente sto molto bene. Non vedo l’ora di scendere in campo. È un torneo molto importante per me, soprattutto per questa stagione e per tante cose messe insieme. Ci stiamo allenando bene, le giornate di allenamento sono lunghe, c’è doppia sessione in campo per sentirsi sempre meglio. Stiamo provando ad alzare il livello. Ripeto, mi sento bene”.

E proprio sull'addio di Panichi e Badio ha chiarito: “Non è successo nulla di grave. Abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi otto mesi. Però sono cose che possono succedere. Non voglio dare i dettagli del perché. Ringrazio tutti e due, hanno fatto un ottimo lavoro in combinazione con il resto del team. Però sai… a volte non mi sento a mio agio, c’erano un po’ di cose che non mi andavano. La parte più importante è sempre quella mentale per un tennista e sono pronto mentalmente a combattere. Qui una parte del team manca ma mi sento bene e vediamo come va”.