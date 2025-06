Sincaraz, da Parigi a Wimbledon: tifosi e tv vogliono un’altra finale tra Sinner e Alcaraz

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Si procede sul filo, a Wimbledon , secondo tradizione e senza un perché. Sul filo del rasoio, sul filo di lana, magari su un filo d’erba, che sono tutti uguali e bizzosi. Larghi da 0,5 a 0,6 millimetri. Tagliati a 4 centimetri in altezza. Creati per gli spagnoli, si disse. Perché erano loro i più vivaci nella protesta, quando si accampavano nello spogliatoio e cantavano a squarciagola chiedendosi chi glielo avesse fatto fare di stare lì invece che sulle spiagge di Alicante o di Ibiza. Ma si era alla fine degli anni Novanta, quando il vincitore del Roland Garros passava da queste parti solo per ritirare il premio del primo turno. Il capo giardiniere ricevette l’ordine di rendere l’erba commestibile. Dieta vegetariana per tutti. Il taglio avrebbe reso gli steli insensibili agli impatti della palla, non l’avrebbero deviata, forse appena un po’ alzata nella traiettoria. Ma di più non si poteva fare, sotto i 4 centimetri c’è la terra. Erba battuta, venne chiamata. Ha aiutato Nadal nella conquista di due titoli. Assai di più ha aiutato Djokovic, che si ritrovò il prato a misura del suo tennis. Erba serba, se ritenete che il gioco di parole funzioni.

Wimbledon, pronti a salire sull'ottovolante

Eppure, basta un filo… E il tennis cambia, diventa un altro. Trasforma i tennisti in acrobati pronti a dar prova di equilibrismo. I match in improbabili gare sull’autoscontro. Trasforma i pronostici, ché non si sa mai come andrà a finire, e anche noi, affaccendati a sferruzzare articoli di cronaca per capire come sia possibile mollare due membri del Team a tre giorni dal via dei Championships. Sentita la risposta di Sinner? La sintetizzo… "L’ho fatto perché mi andava". Tanto, da oggi, quando il Centre Court aprirà i battenti con la sfida tra il vincitore delle ultime due edizioni, Carlos Alcaraz, anni 22, e l’ultima sull’erba del nostro tennista "più simile ad Agassi nei colpi" come raccomandano di ricordare Panatta&Bertolucci, vale a dire Fabio Fognini, anni 38, tutto passerà in seconda linea. Effetto Championships… Lo stesso che nell’arco delle mie 36 presenze al torneo ha spedito in soffitta fior di notizie come la maternità di Monica Seles (data per tre volte incinta, dai tabloid), l’inevitabile outing di Steffi Graf, finalmente pronta a dichiarare la propria omosessualità (poi sposò Agassi e la storia finì lì), i matrimoni a ripetizione di Andre prima con Barbra Streysand poi con l’ex coniglietta Samantha Fox (ne avessero azzeccata una), gli amori infuocati di Anna Kournikova, con Ronaldo il Fenomeno, con Philippoussis e anche con il padre della Graf. Ciance che il via al torneo ha di volta in volta cancellato. Di buono c’è che le decisioni di Sinner hanno – se non altro – il pregio della verità. E non è un cambiamento da poco.