Wimbledon, primi botti: Medvedev e Tsitsipas a casa!

Arrivano le prime sorprese a Wimbledon: Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sono ufficialmente eliminati dal Grande Slam di Londra. I due tennisti, rispettivamente numeri 9 e 26 della classifica ATP, non prenderanno parte al torneo tanto atteso, a seguito delle sconfitte con i francesi Benjamin Bonzi e Valentin Royer. Ha superato il primo turno del singolare maschile di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra, l'italiano Mattia Bellucci. Il tennista lombardo, 73 del mondo, ha sconfitto al debutto la wild card britannica Oliver Crawford , 248 del ranking Atp, col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4 6-4. Al secondo turno Bellucci sfiderà il ceco Jiri Lehecka , 23esima forza del tabellone, oggi vincitore contro il boliviano Hugo Dellien con lo score di 4-6 6-2 6-2 7-6 (0).

Bellucci, dopo Crawford arriva Lehecka

Il tennista italiano vince e convince. Bellucci si è imposto per tre set ad uno nella gara valevole come primo turno del singolare maschile, in vista dell'accesso alle porte di Wimbledon. Nel match durato tre ore, il numero 73 del mondo non ha iniziato bene, cedendo il passo al suo avversario - Oliver Crawford - al tie-break, ma nei tre set successivi, Bellucci ha affondato il colpo portando a casa match e qualificazione al secondo turno, in cui affronterà il numero 25 della classifica ATP Jiri Lehecka.