Fognini, la faccia di Beckham dice tutto: smash in faccia a Alcaraz

Ha stravolto le aspettative Fabio Fognini, che nell'incontro valido per l'esordio a Wimbledon ha esibito una grandissima prestazione contro il numero 2 al mondo e campione in carica Carlos Alcaraz (che a Londra aveva trionfato la prima volta nel 2023) mettendo a segno punti sorprendenti che gli sono valsi l'ovazione del pubblico del centrale. Una prestazione probabilmente ispirata al suo ultimo ballo sull'erba dell'All England, dove l'ex numero 9 al mondo - entrato nel tabellone principale grazie al ritiro di Arthur Fils - non è mai andato oltre il terzo turno (l'ultima volta nel 2024). E a rimanere impressionato dal match dell'azzurro, c'è anche David Beckham, presente sugli spalti del Centre Court.