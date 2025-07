Fognini in lacrime, "Sì, ho pianto". Alcaraz lo omaggia: Wimbledon ti merita ancora

Al termine della sfida, Carlos Alcaraz ha voluto applaudire insieme a tutto il centrale Fabio Fognini . Lo spagnolo ha concesso il campo all'azzurro per permettergli di prendersi la standing ovation del pubblico dell'All England Club, ma il 38enne sanremese prima di tornare negli spogliatoi ha voluto fare un'altra richiesta al numero 2 del mondo. "Charlie mi devi dare la camicetta, la maglietta per Federico", così Fognini ha voluto chiedere un regalo per il figlio visto che prima del match si era reso protagonista di un simpatico siparietto negando al piccolo Federico la possibilità di salutare Alcaraz, visto che sarebbe stato l'avversario di papà in campo.

Le parole di Fognini

In conferenza stampa Fognini dichiara: "È difficile dire qualcosa. Ma sì, penso che probabilmente sia il miglior modo per salutare Wimbledon, e forse anche il tennis. È quello che penso ora. Sono felice, di sicuro. Ho tante emozioni che mi passano per la testa. Sì, l’atmosfera là fuori è stata incredibile. Me la sono goduta molto". Poi ha aggiunto: "No, credo fosse già troppo presto, perché penso che nessuno dei due sapesse che avremmo giocato uno contro l’altro. Come ho detto prima, finire qui… non potevo chiedere un modo migliore. Ora, ovviamente, c’è un po’ di amarezza, perché ho avuto le mie occasioni, se parliamo di tennis. All’inizio del quinto set ero ancora lì. Ma va bene, lui è un campione, ha vinto due volte qui. In questo momento penso sia probabilmente il miglior giocatore del mondo. Ha giocato una finale incredibile con Jannik un mese fa. Quindi tutto il rispetto per lui, sì".