Berrettini a pezzi, il tennis italiano trema: “Forse mi sono rotto, non è ciò che voglio”

"Il tennis è stato molto duro per me nell’ultimo mese. Credo che si sia visto in campo. Mi dispiace davvero per le persone che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Tutti quelli che lo hanno reso possibile, dal punto di vista fisico, tecnico, tutto" . È l'amaro commento di Matteo Berrettini , che in conferenza stampa ha fatto il punto sul ko nel match d'esordio di Wimbledon contro il polacco numero 111 Atp Kamil Majchrzak . Un ko rimediato al quinto set con lo score finale di 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6 e che ha visto il finalista all'All England nel 2021 soffrire un gioco discontinuo da imputare con ogni probabilità al mese di assenza dal campo causato all'infortunio agli addominali che agli Internazionali di Roma lo aveva costretto al ritiro. Atteso in campo martedì 1 luglio, anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner , impegnato contro il connazionale Luca Nardi .

Berrettini: "È diventato tutto molto pesante"

"Onestamente, non è questo il modo in cui voglio stare in campo e godermi il tempo là fuori. Devo prendermi del tempo per riflettere sul mio futuro. Non è così che voglio passare il mio tempo in campo. Non ho avuto un mese di preparazione. Ho giocato per la prima volta con un professionista martedì, dopo due mesi. Mi sono sorpreso del livello che riesco ad avere, ma questo non è il problema, almeno non è quello che ho sentito in campo. Mi sembrava di dover trovare un altro modo per scendere in campo e godermela, ma è diventato tutto molto pesante. Il mio team pensava che tornare qui, in un posto così speciale per me, mi avrebbe aiutato a sentirmi meglio. Ma non è stato così. Devo prendermi qualche giorno e pensare ai prossimi passi".