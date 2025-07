Cahill, altro che Wimbledon: “Rischiavamo di giocare il… Sinner Slam”

Smaltita la delusione per la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è chiamato a rispondere presente a Wimbledon, dove farà il proprio esordio nel derby contro Nardi. Il numero uno al mondo, che proprio alla vigilia del torneo ha annunciato la separazione da Marco Panichi e Ulises Badio, rispettivamente preparatore e fisioterapista del suo team, guarda avanti e vuole prendersi la rivincita. Facendo un passo indietro, dopo Vagnozzi, anche Darren Cahill è tornato sull'ultimo atto dello Slam parigino e ai microfoni di ESPN ha dichiarato: "Al Roland Garros ci sono dei barattoli di caramelle per i giocatori. Puoi prenderne un paio, ma Jannik dopo la finale ha preso tutto il barattolo. Era a dieta da due settimane, poi le ha distribuite a tutti sulla macchina sorridendo. L'ha superata piuttosto velocemente, sarà interessante vedere come andrà qui: questo sarà un grande test".